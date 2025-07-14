Президент Франции Эммануэль Макрон незадолго до выступления перед военными попросил главу генштаба генерала Тьерри Буркхарда заявить, что Франция якобы является главным врагом для России. Об этом в соцсети Х написал лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

«За 48 часов до своего обращения он потребовал от высокопоставленного офицера сказать, что Франция является приоритетной целью России», — заявил политик.

Генерал Буркхард 11 июля на пресс-конференции сообщил, что Россия представляет для Франции долгосрочную и обширную угрозу. По его словам, Москва якобы дала понять, что считает Францию главным врагом в Европе.

Буркхард призвал соотечественников осознавать потенциальные угрозы, но не нагнетать обстановку страхами о «войне с Россией». Генерал подчеркнул, что в случае победы России на Украине Европе придется задуматься о своей безопасности.

Макрон в ежегодном обращении к военным накануне Дня взятия Бастилии также вещал об угрозе со стороны России.