Макрон приказал главе генштаба выставить Россию главным недоброжелателем Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон незадолго до выступления перед военными попросил главу генштаба генерала Тьерри Буркхарда заявить, что Франция якобы является главным врагом для России. Об этом в соцсети Х написал лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.
«За 48 часов до своего обращения он потребовал от высокопоставленного офицера сказать, что Франция является приоритетной целью России», — заявил политик.
Генерал Буркхард 11 июля на пресс-конференции сообщил, что Россия представляет для Франции долгосрочную и обширную угрозу. По его словам, Москва якобы дала понять, что считает Францию главным врагом в Европе.
Буркхард призвал соотечественников осознавать потенциальные угрозы, но не нагнетать обстановку страхами о «войне с Россией». Генерал подчеркнул, что в случае победы России на Украине Европе придется задуматься о своей безопасности.
Макрон в ежегодном обращении к военным накануне Дня взятия Бастилии также вещал об угрозе со стороны России.