Россия столкнется с последствиями и заплатит высокую цену, если не будет готова участвовать в переговорах. Об этом предупредил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X .

«Если Россия продолжит упорствовать в своем воинственном упрямстве и в своем отказе сесть за стол переговоров, ей придется заплатить за это цену», — написал он.

Макрон осудил российскую сторону за удары по украинским энергоструктурам. По его словам, Франция и ее партнеры ищут пути восстановления поврежденных объектов.

Также президент Франции выразил готовность активно действовать в рамках «коалиции желающих».

Владимир Зеленский 12 октября провел телефонный разговор с Макроном. Он поблагодарил Францию за то, что она «так много сделала для защиты жизни», и уведомил о приоритетных потребностях Украины — системах ПВО и ракетах.

Политолог Аджамян отмечал, что Макрон попал в собственный политический капкан. И все потому, что сосредоточился на внешней политике и грандиозных планах по европейской интеграции, забыв об интересах простых французов.