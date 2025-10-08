Сегодня 23:17 Поставил капкан и угодил в него сам. Украина утянет Макрона на дно? Политолог Аджамян: Макрон попал в собственный политический капкан 0 0 0 Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

Отставки

Эммануэль Макрон

Международные отношения

Кризис

Украина

Франция

Экономика

Во Франции отказались запускать процедуру импичмента в отношении президента Эммануэля Макрона. Несмотря на это, положение у него весьма шаткое: французы грезят отставкой лидера страны, поскольку социальные проблемы он задвинул на второй план, буквально довел республику до ручки, но с прежним упорством концентрирует силы на военной поддержке Украины.

Выносить на обсуждение палаты вопрос об импичменте Макрону отказалось Бюро Национального собрания Франции, сообщила газета Le Figaro. Инициатива исходила от левых — 104 депутата из 577 в нижней палате, — «зеленых» и социалистов. Сторонники президента, что логично, идею о его отставке не поддерживали. В материале Canard Enchaine предположили, что французский лидер скорее распустит парламент, чем сам уйдет с поста. Причиной журналисты назвали провальный исход переговоров Себастьяна Лекорню с представителями различных политических сил в попытке сформировать новое правительство. «Префекты уже получили неофициальное указание быть готовыми к новым парламентским выборам 16 и 23 ноября», — указали в статье.

Грезы Макрона о внешней политике Британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала отмечал, что игнорирование Макроном интересов простых французов довело страну до серьезного кризиса: экономика если не в упадке, то в стагнации, госдолг растет, а власть потеряла контроль над ситуацией.

И все потому, что президент Франции сосредоточился на внешней политике и грандиозных планах по европейской интеграции. В МИД России отмечали, что попытки Макрона отвлечь внимание от внутренних проблем нелепы и абсолютно неадекватны: ответственность он старается переложить на все, что угодно. «Начиная от якобы полета дронов, хакеров, каких-то экономических проблем, „теневого флота“, Макрон просто пытается увести взгляд и переключить обсуждение своих внутренних созданных внутренними предпосылками… и причинами проблем, придумать нелепое оправдание», — подчеркнула дипломат в эфире радио Sputnik.

Фото: IMAGO/Vincent Isore / www.globallookpress.com

Как Макрон делает хорошую мину при плохой игре Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян на стриме 360.ru отметил, что Макрон, вероятнее всего, пытается лавировать и выставить международную повестку не настолько тяжелой, попытаться сплотить людей. «Но если мы представим картину, что, например, Макрон уйдет с поста президента и его место займет человек, который будет более заострен на внутренних делах Франции, то, конечно, для Украины это будут далеко не самые лучшие новости», — сказал он. Даже при всех существующих проблемах, добавил Аджамян, страна выступает в роли одного из локомотивов европейской экономики. Более того, это ядерная держава и довольно мощное военное государство.

В любом случае, если прекратится или уменьшится помощь Украине, для Киева это будет значимой проблемой. Поэтому, думаю, там тоже держат, что называется, руку на пульсе. Опять же, Макрону деваться некуда, потому что он давно позиционирует себя чуть ли не новым Наполеоном, ястребом в части международной политики. Норат Аджамян

Собеседник 360.ru напомнил, что президент Франции уже выдвигал идею о создании «подлинно европейской армии». И от своих тезисов ему сейчас уйти тяжело. «Одним словом, Макрон в какой-то степени попал в тот капкан, который сам и ставил», — сказал Аджамян.

Фото: Gao Jing/XinHua / www.globallookpress.com

Франция останется с Украиной до конца? В теории, чтобы удержать власть, Макрон вполне может перенаправить средства, выделенные на военные нужды, в социальную сферу и оставить Украину без помощи. Но, скорее всего, допустил политолог, бороться президент Франции будет до конца.

Мне сложно оперировать суммами, которые он может отправить Украине. Но в любом случае, если мы говорим про экономику Франции, там фактически есть системный стагнирующий кризис. И даже если [Макрон] откажется от этих сумм, вряд ли будет перманентный эффект. Норат Аджамян

Если французская экономика быстро и не оправится, то рейтинг Макрона, вероятно, несколько вырастет. Но люди хотят изменений здесь и сейчас. «И я сомневаюсь, что при изменении этой политики обычные французы почувствуют радикальные изменения экономической ситуации. То есть он в принципе должен был изначально стратегически выстраивать иную политику», — объяснил Аджамян. Он также напомнил об обязательствах Макрона перед евробюрократами и усомнился, что президент Франции прекратит поддержку Украины.