Макрон пригрозил Китаю пошлинами от Евросоюза

Французский президент Эммануэль Макрон пригрозил Китаю введением пошлин со стороны Евросоюза. Об этом он заявил в беседе с газетой Echos .

«Если они не отреагируют, то мы, европейцы, будем вынуждены принять жесткие меры и прекратить сотрудничество по примеру США, например, ввести пошлины на товары из Китая», — сказал он.

Таким образом лидер Франции отреагировал на проблему с торговым дефицитом между ЕС и КНР. Он отметил, что Пекину необходимо принять меры для решения вопроса.

Возможность введения пошлин Макрон обсуждал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он добавил, что верит, что торговый спор с Китаем можно урегулировать мирным путем.

Ранее в Евросоюзе объяснили, почему Европа не может давить на Китай. Эти возможности ограничены из-за тесных связей между ЕС и КНР.