Макрон превратится в «хромую утку» после утверждения нового бюджета Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон превратится в «хромую утку» после утверждения нового государственного бюджета. Об этом сообщило издание Politico .

«Хромой уткой» в американской политической традиции называют уходящего в отставку президента в промежуток между выборами и инаугурацией его преемника.

После принятия бюджета вся государственная машина займется подготовкой к президентским выборам, которые состоятся следующей весной. Макрон не сможет в них участвовать, поскольку нынешний срок для него второй и последний по Конституции.

По мнению автора статьи, сейчас лидер Пятой республики сохраняет мощное влияние на внешнеполитическую и оборонную политику, но внутри страны ему связали руки парламентские выборы 2024 года, после которых его партия лишилась большинства в парламенте.

