Ближайшие дни назвали решающими. Сможет ли Европа переломить ситуацию с США?

Politico: ближайшие дни покажут, сможет ли ЕС переломить ситуацию с США

На этой неделе лидеры Европейского союза проведут серию важных встреч по Украине, экономике и отношениям с США. Об этом сообщило издание Politico .

Бывший премьер Италии Энрико Летта заявил, что ближайшие дни покажут, сможет ли «Европа переломить ситуацию и стать по-настоящему единой, полностью зрелой и независимой».

На одной из встреч экс-министр обороны Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщит европейским коллегам о первоочередных военных потребностях. Источники издания предположили, что он запросит дополнительные системы ПВО, включая Patriot и NASAMS.

Затем лидеры 27 стран ЕС обсудят экономические проблемы блока в бельгийской деревне Рийкховен. А с пятницы по воскресенье пройдет Мюнхенская конференция по безопасности с участием Владимира Зеленского и госсекретаря США Марко Рубио.

По данным источников газеты, всех будет волновать вопрос, «есть ли у ЕС хоть какая-то надежда встать на ноги без помощи Вашингтона».

Ранее в ЕС рассказали, что антироссийские санкции привели Европу к зависимости от США и серьезным экономическим потерям.