Макрон предупредил о беспрецедентных последствиях претензий США на Гренландию

Претензии американского лидера Дональда Трампа на Гренландию могут привести к беспрецедентным последствиям в Европе. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, слова которого привела официальный представитель правительства Пятой республики Мод Брежон. Трансляция ее выступления велась в соцсети X .

«Мы не недооцениваем заявления по Гренландии», — процитировала она Макрона.

Франция объявила, что в этой ситуации встанет на сторону Дании.

Ранее Трамп заявил, что у премьера Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена будет «большая проблема», если тот не откажется от своего нежелания передавать остров под контроль США.

Формально остров входит в состав Дании как автономная территория с правом самостоятельно решать большинство политических вопросов.