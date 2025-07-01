Макрон настоял на продолжении диалога с Путиным

«Президенты договорились координировать подходы и вновь провести переговоры в ближайшем будущем», — отметили в материале.

Макрон заявил, что рассчитывает на скорейшее согласование перемирия на Украине. Он выразил надежду, что стороны найдут долгосрочное решение конфликта.

Кроме того, президент Франции напомнил о необходимости выполнения Ираном своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия. Путин и Макрон решили скоординировать подходы и в ближайшее время вновь поговорить, чтобы вместе продолжить работу над этим вопросом.

Президент России провел телефонный разговор с Макроном 1 июля. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и удары США по ядерным объектам Ирана. Также Путин отметил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно устранить его первопричины.