Макрон настоял на продолжении диалога с Путиным

Макрон заявил о намерении продолжить переговоры с Путиным

Darryl Dyck/ Keystone Press Agency
Фото: Darryl Dyck/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен продолжать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Заявление главы государства привел Елисейский дворец, сообщило агентство Reuters.

«Президенты договорились координировать подходы и вновь провести переговоры в ближайшем будущем», — отметили в материале.

Макрон заявил, что рассчитывает на скорейшее согласование перемирия на Украине. Он выразил надежду, что стороны найдут долгосрочное решение конфликта.

Кроме того, президент Франции напомнил о необходимости выполнения Ираном своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия. Путин и Макрон решили скоординировать подходы и в ближайшее время вновь поговорить, чтобы вместе продолжить работу над этим вопросом.

Президент России провел телефонный разговор с Макроном 1 июля. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и удары США по ядерным объектам Ирана. Также Путин отметил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно устранить его первопричины.

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