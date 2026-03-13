Макрон потребовал не затягивать с запуском нефтепровода «Дружба»

Работы на нефтепроводе «Дружба» необходимо выполнить как можно быстрее, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трансляцию пресс-конференции вел YouTube-канал Елисейского дворца.

Макрон сообщил, что обсудил ситуацию вокруг нефтепровода «Дружба» с иностранными лидерами, которые приехали во французскую столицу.

«Я обсуждал произошедшее на нефтепроводе „Дружба“ с моими коллегами, прибывшими в Париж на саммит по атомной энергетике. <…> Важно обеспечить полную прозрачность и выполнить работы как можно быстрее», — сказал он.

Президент Франции также отметил, что знает об обязательствах, которые Украина взяла на себя в этой сфере. При этом конкретные сроки завершения работ он не назвал.

Ранее Еврокомиссия присоединилась к требованиям Венгрии и Словакии, которые еще в конце февраля выступили с заявлением о необходимости провести независимую проверку состояния нефтепровода «Дружба». Однако официального ответа от украинских властей в ЕС пока не получили.