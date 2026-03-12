Еврокомиссия: Украина не ответила на запрос о допуске инспекторов к «Дружбе»

Украинские власти не ответили на официальный запрос для отправки инспекторов к трубопроводу «Дружба» для оценки его состояния и проведения ремонта. Об этом объявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен .

Она подчеркнула, что ЕК присоединилась к требованиям Венгрии и Словакии, которые еще в конце февраля выступили с заявлением о необходимости провести независимую проверку.

«Мы предложили Украине миссию по осмотру состояния трубопровода. Ответа украинских властей пока не получили», — сказала Итконен.

Украина остановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в конце января, объяснив свое решение серьезными повреждениями в результате военных действий. Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо потребовали провести независимую экспертизу магистрали, но получили отказ со стороны Киева.

Этот вопрос на февральской встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским поднимала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Совета ЕС Антониу Кошта. Но они также получили отказ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал поведение киевского режима саботажем попыток Венгрии и Словакии отстоять свои экономические интересы.