Макрон поставил Нетаньяху на место
Макрон: Нетаньяху не должен забывать, что Израиль создали указом ООН
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не должен забывать, что его страна создана указом ООН. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон на закрытом совете министров, его процитировало издание Le Parisien.
«Господин Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана решением ООН, и поэтому он не должен нарушать указы ООН», — заявил Макрон.
По информации издания, это высказывание не предназначалось для распространения, но наделала много шума. Газета привела ответ Нетаньяху. Израильский премьер заявил, что еврейское государство создали не по указу ООН, а «скорее победой, достигнутой в войне за независимость, кровью героических бойцов, многие из которых пережили Холокост, особенно режима Виши во Франции».
Ранее Нетаньяху назвал позором призыв Франции к прекращению поставок вооружения в Израиль. Он пообещал, что Израиль одержит победу и без поддержки Европы.