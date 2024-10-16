Макрон поставил Нетаньяху на место

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не должен забывать, что его страна создана указом ООН. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон на закрытом совете министров, его процитировало издание Le Parisien .

«Господин Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана решением ООН, и поэтому он не должен нарушать указы ООН», — заявил Макрон.

По информации издания, это высказывание не предназначалось для распространения, но наделала много шума. Газета привела ответ Нетаньяху. Израильский премьер заявил, что еврейское государство создали не по указу ООН, а «скорее победой, достигнутой в войне за независимость, кровью героических бойцов, многие из которых пережили Холокост, особенно режима Виши во Франции».

Ранее Нетаньяху назвал позором призыв Франции к прекращению поставок вооружения в Израиль. Он пообещал, что Израиль одержит победу и без поддержки Европы.