Макрон посетил восстановленный собор Нотр-Дам-де-Пари

Президент Франции Эммануэль Макрон осмотрел Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), который отреставрировали после пожара 2019 года. Об этом сообщил телеканал BFM TV .

Собор подготовили к открытию, в восстановлении здания участвовали порядка двух тысяч человек и около 250 предприятий. Макрон высоко оценил работу реставраторов.

«Собор восстановлен, обновлен и перестроен. Великолепно», — подчеркнул он.

Глава государства посетил собор вместе со своей женой Брижит Макрон, министром культуры Рашидой Дати и мэром Парижа Анн Идальго.

Ранее во Франции из-за пожара обрушилась колокольня церкви Непорочного зачатия, построенной в XIX веке в коммуне Сен-Омер. Здание полностью восстановили 2018 году. Огонь частично охватил отреставрированный собор охватил, в результате его верхняя часть оказалась полностью уничтожена.

Жильцов расположенных рядом с церковью домов эвакуировали в безопасное место, из-за ЧП никто не пострадал. Мэр Франсуа Декостер в эфире France Bleu Nord назвал случившееся трагедией для города.