Макрон попросил Трампа смягчить санкции против ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон направил американскому коллеге Дональду Трампу письмо с просьбой пересмотреть санкции США в отношении нескольких европейцев. Об этом сообщила газета La Tribune Dimanche .

Среди тех, о ком ходатайствует французский лидер, — бывший еврокомиссар Тьерри Бретон и судья Международного уголовного суда Николя Гийу. По мнению Макрона, ограничения против Бретона подрывают регуляторный суверенитет Европы. В Вашингтоне критиковали его роль в принятии Закона о цифровых услугах (DSA), направленного на ограничение влияния крупных технологических платформ.

Ограничения ввели после выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Макрон указал, что санкции против судьи МУС ставят под сомнение независимость судебной власти и мандат самого суда.

США ввели санкции против Гийу в августе, а против Бретона — в декабре. Обоим запретили въезд на территорию Соединенных Штатов.