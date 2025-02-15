Макрон пообещал помочь Украине в мирных переговорах

Франция поможет Украине в процессе мирных переговоров. Об этом в социальной сети X сообщил президент республики Эммануэль Макрон.

«Только украинцы могут обсуждать долговременный и прочный мир. В этом мы поможем», — написал он.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в середине недели провели телефонные переговоры продолжительностью около полутора часов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что главы государств обсудили урегулирование ситуации на Украине, а также темы Ближнего Востока и экономики.

Путин и Трамп условились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Песков отмечал, что как возможное место для встречи лидеров стран во время их телефонного разговора фигурировал Эр-Рияд.

Позднее глава Белого дома подтвердил, что на следующей неделе представители России, США и Украины встретятся в Саудовской Аравии.