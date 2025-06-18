Макрон пообещал беспрецедентные санкции против России

ЕС подготовил «беспрецедентные» санкции против России. Об этом на пресс-конференции саммита «Большой семерки» в Канаде заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Что касается Украины, то тут наша позиция такова — нужно усилить санкции. Европейцы подготовили новые беспрецедентные и гораздо более сильные санкции», — сказал он.

По его словам, президент США Дональд Трамп якобы поддержал антироссийские санкции, «но не захотел действовать в одиночку».

«Тот, кто позволит капитулировать Украине, потеряет авторитет для того, чтобы обеспечить безопасность в любом другом регионе, в том числе в Индо-Тихоокеанском. Так что стратегический интерес для США — продолжать усилия вместе с нами так, как мы это обсуждали: военная поддержка Украины и санкции, чтобы вынудить Россию вернуться к переговорам», — сказал Макрон.

Ранее Трамп объяснил нежелание вводить санкции против России.