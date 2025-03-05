Макрон обвинил Россию в «гибридных атаках» на Запад

Россия усиливает «гибридные атаки» против Европы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации. Трансляцию выступления вели на сайте Елисейского дворца.

«Россия президента Путина нарушала наши границы», — отметил французский лидер.

Он уточнил, что это якобы сделано для ликвидации оппозиционеров, вмешательства в выборы в Румынии и Молдове, организации кибератак.

«И эта агрессия, похоже, не знает границ», — заключил Макрон.

До этого президент Франции пригрозил ядерным оружием для защиты ЕС. Он обратил внимание, что в любом случае решение об использовании оружия массового поражения останется за ним.

До этого о гибридных атаках граждан Германии предупреждал вице-президент Федерального ведомства гражданской обороны и помощи при чрезвычайных ситуациях Рене Функ. Он призвал немцев готовиться к чрезвычайным ситуациям.