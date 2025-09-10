Макрон обвинил Россию в «безрассудном поведении» из-за БПЛА в Польше

История со сбитыми якобы российскими беспилотниками в небе над Польшей взволновала президента Франции Эммануэля Макрона. Политик назвал присутствие БПЛА в воздушном пространстве этой страны неприемлемым.

Также он призвал Россию положить конец «безрассудному поведению».

Ранее о том, что беспилотники, сбитые силами польских сил ПВО, якобы принадлежат РФ, объявил премьер Польши Дональд Туск.

Военкор Александр Коц при этом не исключил, что все это может быть элементарной провокацией ради введения бесполетной зоны.

По словам журналиста, Украина могла предоставить полякам обломки российских «Гераней», чтобы те потом потрясли ими на пресс-конференции и объявили об агрессии со стороны Москвы.