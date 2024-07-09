Макрон не поедет на саммит НАТО? На президента Франции начала давить оппозиция

Figaro: Макрон может не поехать на саммит НАТО из-за давления оппозиции

Французская левая оппозиция, победившая на выборах, выразила обеспокоенность из-за намерений президента Эммануэля Макрона лететь на саммит НАТО в Вашингтон. Об этом сообщила газета Le Figaro .

Поскольку ни одна из политических сил по итогам воскресного голосования не набрала большинства голосов, пока неизвестно, по какому принципу будет формироваться правительство.

По данным издания, во Франции сейчас идут напряженные обсуждения кандидатур, которые составят новый кабинет министров. Левая оппозиция считает, что каждый день на счету и отъезд Макрона в США на три дня только усугубит ситуацию.

Первая сессия нового созыва парламента должна состояться 18 июля.

«Есть вещи, которые мы можем обсудить до 17-го, но не позже», — высказался один из источников газеты.

При этом в окружении Макрона сообщили, что французский президент «не в том настроении, чтобы не ехать».

Утром стало известно, что премьер Франции Габриэль Атталь сохранит свой пост.