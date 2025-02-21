Макрон назвал Зеленского легитимным президентом

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Владимир Зеленский является легитимным лидером Украины, избранным на выборах, несмотря на то что срок его полномочий уже истек. Об этом сообщил BFM TV .

«Как вы думаете, в такой же ситуации нам было бы весело проводить выборы?» — задался вопросом Макрон.

Французский президент назвал Зеленского «плодом демократии» и предположил, что решение не проводить президентские и парламентские выборы было принято из-за участия страны в конфликте. При этом Макрон отметил, что Европейский союз стремится к тому, чтобы Украина после завершения боевых действий стала более демократическим государством.

Ранее стало известно, что Макрон планирует обратиться к главе Белого дома Дональду Трампу с призывом «не проявлять слабость» в отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, политик подчеркнул, что Франция не планирует направлять свои войска на Украину в ближайшее время, но изучает возможность предоставления гарантий безопасности для этой страны.