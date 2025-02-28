Макрон назвал тяжелыми переговоры с Трампом

Макрон уехал из США без надежды на прогресс в переговорах по пошлинам

Президент Франции Эммануэль Макрон покидал Вашингтон без надежды на прогресс в переговорах с властями США по пошлинам на товары из Европейского союза. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Я сам поднимал вопрос пошлин во время и после поездки, должен сказать, что переговоры были тяжелые, и я уезжал почти без надежды», — сказал Макрон.

По словам французского президента, между Брюсселем и Вашингтоном возникли жесткие недопонимания в коммерческих подходах. Поэтому, по мнению Макрона, Евросоюзу придется предпринимать ответные меры в отношении США. Речь идет о повышении пошлин на американские товары и сталь.

Президент США Дональд Трамп унизил французского лидера во время его визита. Он отказался поприветствовать Макрона у входа в Белый дом. В итоге президент Франции помахал рукой журналистам и проследовал внутрь в одиночестве.