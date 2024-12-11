Макрон и Зеленский вели себя осторожно на встрече с Трампом

Reuters: Макрон и Зеленский на встрече с Трампом были осторожны

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский вели себя осторожно на встрече с избранным американским лидером Дональдом Трампом, чтобы тот не почувствовал себя некомфортно. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Макрон и Зеленский были на одной волне во время встречи в Париже, но были осторожны», — подчеркнули авторы материала.

При этом французский лидер попытался продемонстрировать, что Европа уже многое сделала для поддержки Украины.

Встреча трех лидеров состоялась на открытии восстановленного после пожара Нотр-Дам-де-Пари. На мероприятии Зеленского загнали в угол из-за его внешнего вида, заявил обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.