Макрон и Зеленский вели себя осторожно на встрече с Трампом

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский вели себя осторожно на встрече с избранным американским лидером Дональдом Трампом, чтобы тот не почувствовал себя некомфортно. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Макрон и Зеленский были на одной волне во время встречи в Париже, но были осторожны», — подчеркнули авторы материала.
При этом французский лидер попытался продемонстрировать, что Европа уже многое сделала для поддержки Украины.
Встреча трех лидеров состоялась на открытии восстановленного после пожара Нотр-Дам-де-Пари. На мероприятии Зеленского загнали в угол из-за его внешнего вида, заявил обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
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