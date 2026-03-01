Франция направила свой единственный авианосец в восточное Средиземноморье

Авианосец «Шарль де Голль» перевели из Балтики в восточное Средиземноморье

Руководство Франции направило авианосец «Шарль де Голль» и его ударную группу из Балтийского моря в сторону Восточного Средиземноморья. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

«Французский авианосец „Шарль де Голль“ и его ударная группа прерывают свою миссию в Балтийском море, чтобы направиться в восточное Средиземноморье», — заявили журналисты.

У Франции на вооружении остался единственный действующий авианосец. В Елисейском дворце никак не прокомментировали ротацию корабля.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон собрал второй Совет по обороне и национальной безопасности на фоне вооруженной агрессии США и Израиля против Ирана. На повестку вынесли обсуждение ситуации в Исламской Республике и на Ближнем Востоке.

Первый совет прошел вечером в субботу, 28 февраля, перед подтверждением смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Как заявила пресс-секретарь правительства Мод Брегеон, этому событию Франция может только порадоваться.

Президент США Дональд Трамп ранее пообещал уничтожить весь иранский флот, отметив при этом, что американские военные уже потопили девять военных кораблей Исламской Республики.