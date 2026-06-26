МАГАТЭ рассчитывает скоро приступить к инспекции атомных объектов в Иране

Инспекции иранских атомных объектов могут начаться в ближайшее время, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Об этом сообщил ТАСС .

Глава МАГАТЭ отметил, что в меморандуме о взаимопонимании, который подписали США и Иран, есть пункт о надзоре над ядерной программой Ирана. И единственный путь для его реализации — инспекции международного агентства. Он добавил, что техническая работа уже начата.

Гросси напомнил, что при последнем визите в Иран в июне 2025 года сотрудники организации измерили, взвесили и опломбировали все запасы высокообогащенного урана. «Поэтому до начала любых действий нам необходимо вернуться и проверить, целы ли наши пломбы, не отсутствует ли какая-либо часть материала», — отметил он.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что на переговорах власти Ирана согласились вновь допустить в страну инспекторов МАГАТЭ.