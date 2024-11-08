Мадуро сравнил Путина с Криштиану Роналду

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его российский коллега Владимир Путин является звездой международной политики с бомбардирским чутьем. Такую лестную характеристику Мадуро дал в ходе заседания двусторонней межправительственной комиссии высокого уровня, его слова привело РИА «Новости» .

Глава государства высоко оценил прошедший в Казани саммит БРИКС, а также полное погружение Путина в процесс.

«Он присутствовал на пленарном заседании, проводил двухсторонние встречи, принимал все делегации. Без сомнения, политическим языком мы могли бы сказать: Путин — звезда международной политики. У него нюх бомбардира, как у Криштиану Роналду», — сказал Мадуро.

Президент Венесуэлы добавил, что ходе двусторонней встречи с Путиным в Казани они рассмотрели дипломатическую, геополитическую и политическую повестки в совместной работе стран.

Ранее журналисты чешского издания Lidovky назвала Россию неформальным лидером стран Глобального Юга.