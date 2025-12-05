Мадуро попросил у Трампа забрать с собой 200 млн долларов в обмен на отставку

Telegraph: Мадуро согласился на отставку при сохранении 200 миллионов долларов

Амнистия, убежище в дружественной стране и сохранение 200 миллионов долларов личных активов — такие условия для своей отставки выставил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе переговоров с лидером США Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Telegraph .

По словам собеседников журналистов, к консенсусу лидеры двух стран не пришли.

Трамп не согласился предоставить амнистию для венесуэльских чиновников, которые работали вместе с Мадуро. Кроме того, проблемы вызвал вопрос формирования переходного правительства и безопасной страны для Мадуро после его ухода с поста.

Источники заявили, что Трамп предложил венесуэльскому лидеру уехать в Китай или Россию, но Мадуро объявил, что не готов покинуть Западное полушарие, и попросился на Кубу.

В минувший вторник, 2 декабря, агентство Reuters заявило, что президент США в ходе беседы с лидером Венесуэлы дал неделю, чтобы он покинул страну. Срок истек 28 ноября.

После этого Трамп закрыл воздушное пространство над Венесуэлой.