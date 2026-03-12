Мадуро поместили в штрафной изолятор в американской тюрьме

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро содержат в штрафном изоляторе площадью два на три метра в тюрьме США. Об этом сообщила испанская газета ABC .

«Его площадь составляет несколько квадратных метров. У металлической двери. На койке, прикрепленной к стене», — указали в материале.

По информации источников издания, Мадуро выпускают на прогулку только трижды в неделю. Венесуэльский лидер неоднократно жаловался на плохое обращение.

Ранее стало известно, что он через адвоката потребовал прекратить судебное разбирательство в Соединенных Штатах, указав на процессуальные нарушения.

Мадуро вместе с супругой похитили и вывезли в США ночью на 3 января. Американцы обвинили их в контрабанде наркотиков и незаконном хранении оружия.