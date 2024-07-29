Мадуро обвинил хакеров в атаке на систему избиркома в Венесуэле

Мадуро заявил о серьезной хакерской атаке на систему избиркома в Венесуэле

Венесуэла подверглась серьезной хакерской атаке на систему избирательной комиссии. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро во время выступления перед сторонниками. Его процитировало РИА «Новости» .

«Мы сегодня поздно вечером подверглись массивной хакерской атаке, мы знаем, из какой страны она происходила, я не буду говорить», — указал он.

Атаке подверглась система национального избирательного совета. По его словам, оппозиция не хотела, чтобы результаты голосования объявили в понедельник, 29 июля.

Мадуро подчеркнул, что генеральная прокуратура проведет расследование по факту случившегося, а также поздравил технических специалистов с успешной борьбой с хакерской атакой.

По предварительным данным, Николас Мадуро победил на президентских выборах. По итогам обработки 80% протоколов он набрал 51,2% голосов.

Лидер Аргентины Хавьер Милей заявил, что не признает победу Мадуро. Он назвал результат выборов мошенничеством и от имени всей страны выразил надежду, что «вооруженные силы защитят демократию и волю народа».