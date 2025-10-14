Мадуро назвал лауреата Нобелевской премии Мачадо демонической ведьмой
Президент Венесуэлы Николас Мадуро набросился с критикой на оппозиционного политика и лауреата Нобелевской премии Марию Корине Мачадо. Об этом сообщил журнал Newsweek.
«Мадуро резко раскритиковал лидера оппозиции Марию Корину Мачадо, назвав ее „демонической ведьмой“ спустя несколько дней после того, как ей была присуждена Нобелевская премия мира 2025 года», — отметило издание.
Лидера Венесуэлы процитировала и газета El Universal. По ее данным, президент заявил, что 90% всего населения отвергает Мачадо. Таким образом он прокомментировал призывы Мачадо к иностранному вмешательству и подтвердил, что венесуэльский народ защитит страну от внешних посягательств.
Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль объявил о закрытии посольств в Норвегии и Австралии. Масштабную реорганизацию дипломатической службы начали проводить после скандала с Нобелевской премией. Страна решила параллельно открыть новые посольства в Зимбабве и Буркина-Фасо.