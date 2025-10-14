Мадуро назвал лауреата Нобелевской премии Мачадо демонической ведьмой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро набросился с критикой на оппозиционного политика и лауреата Нобелевской премии Марию Корине Мачадо. Об этом сообщил журнал Newsweek .

«Мадуро резко раскритиковал лидера оппозиции Марию Корину Мачадо, назвав ее „демонической ведьмой“ спустя несколько дней после того, как ей была присуждена Нобелевская премия мира 2025 года», — отметило издание.

Лидера Венесуэлы процитировала и газета El Universal. По ее данным, президент заявил, что 90% всего населения отвергает Мачадо. Таким образом он прокомментировал призывы Мачадо к иностранному вмешательству и подтвердил, что венесуэльский народ защитит страну от внешних посягательств.

Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль объявил о закрытии посольств в Норвегии и Австралии. Масштабную реорганизацию дипломатической службы начали проводить после скандала с Нобелевской премией. Страна решила параллельно открыть новые посольства в Зимбабве и Буркина-Фасо.