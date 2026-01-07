Американцы грозились похитить или убить главу МВД Венесуэлы

Белый дом угрожает убийством или похищением вице-президента по вопросам гражданской безопасности, министра внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Венесуэлы Диосдадо Кабельо. Об этом сообщило агентство Reuters .

Власти США предупредили главе МВД Венесуэлы, что он может попасть в список целей, если не поможет исполняющей обязанности президента Делси Родригес выполнить требования американцев и поддержать порядок.

По мнению администрации Дональда Трампа, Кабельо сохраняет верность похищенному Николасу Мадуро. Соединенные Штаты хотят принудить министра к сотрудничеству в течение переходного периода, в конечно итоге отстранить его от власти и отправить в изгнание.

Ранее Трамп назвал Мадуро жестоким парнем и обвинил его убийстве миллионов людей.