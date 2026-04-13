Мадьяр заявил об угрозе Венгрии из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба»

Ситуация вокруг нефтепровода «Дружба», из-за которой Венгрия не получает топливо из России, ставит под угрозу энергоснабжение страны. Об этом заявил на пресс-конференции в Будапеште лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр, его слова привел ТАСС .

«Мы всегда будем стремиться закупать нефть по максимально низкой цене и с максимальной надежностью», — подчеркнул он.

При этом Мадьяр не сказал, что собирается предпринять, чтобы Украина возобновила работу трубопровода.

В марте министр иностранных дел Петер Сийярто, входивший в правительство проигравшего выборы Виктора Орбана, заявлял, что Венгрия не даст Украине ни кредит на 90 миллиардов евро, ни вступить в Евросоюз, а также не поддержит новый пакет антироссийских санкций, если поставки по «Дружбе» не возобновятся.