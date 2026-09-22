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    Мадьяр сравнил «Карпатскую восьмерку» с футбольной командой из деревни

    Juergen Tap
    Фото: Juergen Tap/www.globallookpress.com

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сравнил «Карпатскую восьмерку» с деревенской футбольной командой. Таким образом он объяснил главе МИД Украины Андрею Сибиге причины отказа страны от подобного формата. Об этом он написал в Х.

    Сибига сообщил, что в Киеве удивлены заявлениями венгерского премьера в адрес Украины. Он отметил, что причины категорического отказа от вступления в «Карпатскую восьмерку» неизвестны.

    Мадьяр же подчеркнул, что объявлять страну членом организации без согласия ее самой совершенно неприемлемо.

    «Приведу пример: привет, мы сформировали футбольную команду из соседней деревни. Мы не знаем друг друга, но ты в ней и должен принести мяч», — написал он в комментариях к посту Сибиги.

    Недавно Мадьяр исключил строительство на границе нефтехранилища для Украины.

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