Мадьяр предупредил о дефиците воды в Венгрии из-за аномальной жары

Все больше жителей Венгрии из-за аномальной жары сталкиваются с дефицитом воды. Об этом сообщил в соцсетях премьер-министр республики Петер Мадьяр.

«Ситуация чрезвычайная», — подчеркнул он.

По словам венгерского премьера, системы водоснабжения работают на пределе возможного. Мадьяр призвал жителей в ближайшие дни использовать воду только по жизненной необходимости, не мыть машины, не наполнять бассейны и не транжирить иными способами.

Аномально высокая температура накрыла всю Европу. В Париже резко выросло количество умерших, показатели превышают норму в четыре раза. Морги не справляются с наплывом трупов, и приходится везти тела в другие регионы. В Испании от жары на прошлой неделе скончались 327 человек.