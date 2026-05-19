Мадьяр пообещал раскрыть цену российского газа для Венгрии

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр пообещал раскрыть, по какой цене страна покупала российский газ. Об этом он заявил на правительственном брифинге, сообщило РИА «Новости» .

«Мы обнародуем информацию настолько, насколько это возможно для международного делового контракта», — сказал Мадьяр.

Венгерский премьер-министр добавил, что все опубликовать не смогут, так как имеются конфиденциальные пункты, которые придется соблюдать. Но что касается цен на российский газ, действительно ли они оказались такими выгодными, как заявляло предыдущее правительство, власти обнародуют.

Мадьяр еще во время предвыборной кампании выступал за ликвидацию энергетической зависимости от России к 2035 году. При этом пока сохранил контракты с Россией в сфере закупок газа и нефти, а также его правительство планирует пересмотреть условия реализации проекта «Пакш-2».