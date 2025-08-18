«Лживые медиа». Трамп заявил, что выбор места для саммита был предметом спора

Трамп: Путин предпочел бы встретиться в другом месте, а не в США

Президент США Дональд Трамп признался, что выбор места встречи с российским коллегой Владимиром Путиным был предметом спора. Об этом он сообщил в Truth Social.

Глава Белого дома раскритиковал освещение в прессе российско-американского саммита в Анкоридже. По его словам, «лживые медиа» третий день подряд твердят, что он потерпел «крупное поражение», когда провел с Путиным встречу на высшем уровне на территории США.

«На самом деле, он бы с удовольствием провел эту встречу где угодно, только не в США, и лживые СМИ об этом знают. Это был один из главных пунктов спора», — написал он.

Ранее немецкий журналист Ричард Штробл заявил, что Путин фразой на английском языке застал Трампа врасплох. Российский лидер пригласил американского коллегу в Москву.