«Лжет и теряет уважение». В Иране цитатой Достоевского охарактеризовали внешнюю политику США

«Человек, который лжет себе и слушает свою собственную ложь, доходит до такой степени, что не может отличить правды внутри или вокруг себя и таким образом теряет всякое уважение к себе и к другим», — указал в посте Багаи.

Цитата из книги «Братья Карамазовы», по его мнению, метко характеризует внешнюю политику США в отношении Ирана и в целом систему управления в Соединенных Штатах, которая оказалась сильно зависимой от лжи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения конфликта с Ираном объявит Ормузский пролив американской территорией. Глава Белого дома заверил, что Иран «потерпит серьезное поражение довольно скоро».