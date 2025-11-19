«Лукойл» захотел продать свои зарубежные активы единым пакетом

Среди заинтересованных в покупке американские Exxon Mobil, Chevron и Carlyle, а также национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC.

По информации источника, потенциальные покупатели заинтересованы лишь в части активов «Лукойла». Для ADNOC наибольший интерес представляют активы в Узбекистане, а Exxon и Chevron изучают доли «Лукойла» в иракском месторождении «Западная Курна — 2».

Великобритания и США в октябре включили «Лукойл» в санкционные списки, после чего компания заявила о намерении продать международные активы. Сейчас идут переговоры с несколькими потенциальными покупателями, детали станут известны после получения необходимых разрешений и достижения финальных договоренностей.