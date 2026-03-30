Лукашенко заявил об интересе к сотрудничеству с Чукоткой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил интерес к сотрудничеству с Чукоткой. Он подчеркнул важность определения конкретных направлений для дальнейшего взаимодействия, сообщило БелТА .

«Конечно, интерес у нас большой к этому краю», — сказал он.

Президент отметил, что сейчас Белоруссия и Чукотский автономный округ почти не торгуют друг с другом. В связи с этим он дал поручение правительству проработать вопросы укрепления двустороннего сотрудничества.

«То, что у нас нет товарооборота практически, это беда. Так быть не должно. Поэтому в правительстве надо договориться, как будем сотрудничать дальше», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко прибыл с визитом в столицу Северной Кореи. Он объявил о принципиально новом этапе отношений Белоруссии и КНДР и напомнил, что дружественные отношения стран зародились еще во времена СССР и никогда не прерывались.