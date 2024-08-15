Лукашенко заявил о нежелании Белоруссии воевать с НАТО

Белоруссия не стремится к войне против стран НАТО, но в случае нарушения альянсом государственной границы республики последует незамедлительный ответ. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» .

«Мы не хотим эскалации и не хотим войны против всего НАТО. Но если они это сделают и на это пойдут, ну что же… У нас другого выхода не будет. И никаких „красных линий“ не будет», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко заявил, что есть только одна линия, и это государственная граница Белоруссии. В ее случае перехода солдатами последует мгновенный ответ, добавил глава государства.

«Он подготовлен, приказом в сейфах, как положено», — отметил он.

Ранее Лукашенко заявлял о готовности Белоруссии ответить на нарушение воздушного пространства со стороны Украины.