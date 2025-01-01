Лукашенко заявил о намерении Белоруссии возобновить сотрудничество в Европе

Белоруссия серьезно настроена на возобновление мирного сотрудничества в Европе. Как сообщило БелТА , об этом президент страны Александр Лукашенко заявил в поздравительном послании руководителям Словакии по случаю дня образования республики.

«Уверен, вы не сомневаетесь в серьезности намерений Белоруссии содействовать возобновлению мирного сотрудничества в Европе», — отметил в поздравлении Лукашенко.

Он указал, что Белоруссия является открытой страной, настроенной на взаимовыгодное сотрудничество с дружественной Словакией. Он отметил, что это выгодно обеим странам, несмотря на навязанные барьеры.

«Минск и Братислава могут и должны убедить всех, что непосредственный диалог всегда лучше, чем конфронтация», — заявил Лукашенко.

На саммите ЕАЭС 26 декабря Лукашенко устроил пикировку с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Белорусский президент поддел собеседника, предложив подвезти его делегацию на следующий саммит в Минске.