Наступивший год принесет Украине большое количество определяющих событий на фоне истечения полномочий занимающего пост главы государства Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что никакой юридической чистоты в возможности сохранения Зеленского у власти нет, так как Конституционный суд полностью управляем. По мнению Лукашенко, на Украине есть сильные люди, которые готовы взять на себя управление страной.

«Там сегодня и среди военных, и среди гражданских желающих возглавить страну и повести ее на войну и против войны достаточно. Ситуация развивается так, как развивается. Думаю, что этот год многое определит», — заявил президент Белоруссии.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции объявил, что легитимность Владимира Зеленского официально закончилась. Поэтому дальше вопрос управления Украиной должен решить Конституционный суд или другие органы власти, чьи полномочия не требуют продления.

Он подчеркнул, что для России это тоже важно, так как любые мирные переговоры и подписание юридически обязывающих документов можно проводить только с легитимными властями.

Полномочия Владимира Зеленского на посту президента Украины прекратились 20 мая 2024 года после окончания пятилетнего срока со дня инаугурации. Сам политик объявил, что не ставит свою легитимность под сомнение и останется на посту на время действующего в стране военного положения, которое запрещает проведение выборов всех уровней.