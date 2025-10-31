Лукашенко заявил, что «вонючая Европа» будет платить Белоруссии за воздух

В будущем «вонючей Европе» придется платить Белоруссии за чистый воздух, который есть у государства благодаря охраняемым лесам. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, его процитировало агентство БелТА .

«Это [чистый воздух] — будущее, мы это должны сберечь. И настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от бога», — сказал он.

Он подчеркнул, что в Европе «всего этого практически нет, а ветер все это добро в виде чистого воздуха уносит туда». Вместо благодарности европейские страны душат Россию и Белоруссию санкциями.

«Думаю, недалек тот час, когда они будут за [чистый воздух] платить нам», — объяснил президент.

В пятницу Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Лепельский район Витебской области и посетил Березинский биосферный заповедник. Там ему сообщили, что качество воздуха на этой территории в 300 раз превышает показатели Минска. Как отметил президент, лес, чистая вода и хороший воздух — необходимые факторы для нормальной жизни.

Ранее Александр Лукашенко обвинил Запад в подрывной деятельности против России и Белоруссии. По его словам, Европа не заинтересована в мире.