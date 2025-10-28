Лукашенко обвинил Запад в подрывной деятельности против России и Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Запад ведет подрывную деятельность против Белоруссии и России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Еще и подрывную деятельность (против России и Белоруссии — прим. ред.) ведут. Купили с потрохами десяток наших и русских беглых и рисуют им имидж чуть ли не законной власти в Белоруссии и России. А потом кричат: „Диктатура!“», — сказал Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Лукашенко подчеркнул, что возникает ощущение, что Европе мир не нужен, сообщило БелТА. По его словам, политики забыли, какие ужасы принесла Вторая мировая война.

Он также отметил, что западные политики все еще думают, что могут навязать всем свои интересы с помощью силы. Тех, кто не согласится, они готовы изолировать.

«Вот только они не хотят понять и принять сегодняшнюю реальность. Их политика незаконных санкций и новых разделительных линий — будь то идеологические барьеры, закрытые границы и небо — это прямая дорога к самоизоляции от мира», — уверен белорусский президент.

Ранее Лукашенко призвал выстоять в эпоху глобальных перемен и пересмотра мирового порядка. Белорусский лидер заявил, что современные мировые процессы требуют предельной концентрации. Он подчеркнул, что страна должна выжить и не возвращаться «в лапти, как когда-то», а «приводить Полесье в чувство».