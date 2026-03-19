Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 250 осужденных за преступления экстремистской направленности. Об этом БелТА сообщила пресс-служба главы государства.

«В первую очередь глава государства традиционно руководствовался принципом гуманизма. И конечно же, учитывал обращения, поступившие от матерей, жен и близких осужденных», — отметили в публикации.

Все обращения тщательно рассматривала специальная комиссия под руководством генпрокурора. При принятии решения глава государства учитывал мнение членов этой комиссии.

«В итоге принято решение о помиловании 250 лиц. Всем им государство предоставляет право на новую страницу в жизни», — заключили в администрации президента.

В декабре прошлого года Лукашенко подписал указ о помиловании 123 заключенных, включая оппозиционерку Марию Колесникову. Решение было принято «в рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе».