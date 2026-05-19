Лукашенко заявил, что Свердловская область является «россиеобразующей»

Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером назвал регион «россиеобразующим». Об этом сообщило БелТА .

Лукашенко встретился с Паслером 18 мая. Белорусский лидер отметил, что уровень развития и потенциал республики и российского региона позволят удвоить товарооборот. Он добавил, что на сегодняшний день он составляет около одного миллиарда долларов (более 72 миллиардов рублей).

Лукашенко также отметил, что в свое время бывал в Свердловской области. Все, что в советское время не могли сделать на окраинах, создавали именно там, так как в регионе были самые передовые технологии.

«Я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и „россиеобразующей“ <…> областью», — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с белорусским коллегой Александром Турчиным вопросы двустороннего сотрудничества, включая дальнейшее развитие торгово-экономических и научно-технологических связей.