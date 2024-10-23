Лукашенко заявил, что Путин сожалеет о потерях на СВО, но считает ее правильной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его коллега Владимир Путин привержен интересам российского народа, поэтому уверен в правильности специальной военной операции на Украине. Об этом белорусский лидер заявил в интервью британскому телеканалу, сообщило БелТА .

Британский журналист Стивен Розенберг на полях саммита БРИКС в Казани спросил у Лукашенко, жалеет ли Путин, что решил начать СВО.

Белорусский лидер ответил, что не общался с ним на эту тему, но полагает, что сожалеет, так как тоже живой человек. Лукашенко добавил, что в конфликте бывают разные ситуации, обе стороны несут большие потери.

«Но абсолютно убежден в том, и будьте в этом уверены: Путин твердо считает, что он прав, и он мотивирует это. Он ведь Западу предложил: вот предложение России, давайте договоримся. На что Запад вообще ничего не ответил», — заявил он.

По его словам, на Западе промолчали и «наплевательски отнеслись к интересам России». Путин же не раз говорил о том, что обязан защищать интересы российского народа, что он и делает.

Ранее белорусский лидер предрек исчезновение Украины, если президент Владимир Зеленский решит сбросить «грязную бомбу» на Москву.