Лукашенко заявил, что не держится за власть посиневшими пальцами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь подчеркнул, что не держится за власть. Такое заявление он сделал при назначении новых руководителей генеральной прокуратуры и следственного комитета страны, сообщило БелТА .

«Нынешний президент, как я часто говорю, не держится посиневшими пальцами за власть», — заявил Лукашенко.

Президент отметил, что любые попытки революционного противостояния существующему режиму недопустимы. Власть можно сменить только через выборы.

«Никаких поползновений в плане „революционной“ борьбы против существующего государственного строя. Для этого есть выборы. Надо идти на выборы и решать эти проблемы. Вот тут у Беларуси есть все», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее на встрече с президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге Лукашенко пожаловался на тяжелый график. Белорусский лидер признался, что хотел немного расслабиться на неформальном саммите, но сделать это ему не удалось. Зато, отметил президент, он всегда в тонусе.