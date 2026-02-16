Лукашенко заявил, что Китай не пойдет против России и ее интересов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Китай никогда не выступит против России и ее интересов. Об этом он сказал на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, сообщило БелТА .

«Китайцы никогда не пойдут против России, вразрез с интересами России. Я хорошо знаю руководство Китая и Си Цзиньпина больше 20 лет. Это спокойный (человек — ред.), умница. Ну и китайцы — они же очень осторожные люди», — подчеркнул белорусский лидер.

Также Лукашенко отметил, что Россия и Китай — жизненно необходимые для существования Белоруссии.

Лукашенко добавил, что Запад, в том числе США, в свое время закрыл перед республикой все двери и не предложил возможностей для сотрудничества.

«Китайцы и россияне всегда держали свои двери открытыми», — резюмировал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Россию и Белоруссию невозможно оторвать друг от друга.