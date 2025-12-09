Лукашенко поручил актуализировать оборонные действия из-за милитаризации Европы

Белоруссии необходимо актуализировать оборонные действия из-за милитаризации западных стран. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности республики.

«Не станут эти страны просто так тратить огромные деньги на, как они говорят, противостояние России и Беларуси», — подчеркнул он.

Белорусский лидер добавил, что страна не собирается ни на кого нападать, но будет защищать «каждый клочок нашей земли».

Ранее Лукашенко заявил, что настанет время, когда «вонючая Европа» будет платить России и Белоруссии за чистый воздух, который они сберегли благодаря охраняемым лесам. А пока, по его словам, вместо благодарности европейские страны вводят все новые и новые санкции.