Лукашенко высказался о ядерном оружии как о факторе защиты и безопасности

Ядерное оружие требуется для обеспечения безопасности, а не для запугивания. Об этом RT заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он объяснил, что тактическое ядерное оружие в республику завезли не для того, чтобы кого-то напугать и «баламутить целый мир». Белорусский лидер назвал ЯО фактором защиты и безопасности.

Лукашенко напомнил, что республика тесно сотрудничает с Россией в военной сфере, благодаря чему их оборонный потенциал усиливается. По его словам, российское руководство ценит партнерство с Белоруссией и считает ее потерю неприемлемым сценарием.

«Мы ближайшие их союзники. Потерять сегодня Беларусь для России неприемлемо», — подчеркнул глава государства.

Ранее Лукашенко прокомментировал тему западных санкций. Он назвал рестрикции против Белоруссии бесполезными, так как страна давно к ним приспособилась. Президент добавил, что Соединенным Штатам уже пора понять этот факт.