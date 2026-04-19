Лукашенко назвал санкции США и Евросоюза бесполезными

Белому дому следует осознать тот факт, что веденные Западом санкции не работают. Об этом ведущему RT Рику Санчесу заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он уточнил, что в Европе уже поняли бесполезность экономических ограничений, так как санкции не сыграли своей роли.

«Мы приспособились», — подчеркнул лидер Белоруссии.

Глава государства рассказал, что республика не против большой сделки с Соединенными Штатами, но ее нужно подготовить с учетом интересов обеих сторон.

Лукашенко добавил, что Белоруссия, в отличие от Украины, не бежит к американцам за деньгами или оружием. По его словам, взгляды белорусских властей кардинальным образом отличаются от позиции украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее Лукашенко посоветовал американскому руководству договориться с Россией. Он также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп увидит гораздо больше за переговорами с Белоруссией.